Движение в центре Петербурга перекроют из-за забега «Экиден» с 9 июля. Фото: t.me/transportniytseh

Из-за проведения нового легкоатлетического соревнования центр Петербурга перекроют с 9 по 11 июля. Также изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– В первый день соревнований остановку на 15 улицах закроют на целые сутки, – рассказали в профильном комитете.

С пяти утра того же дня и до четырех часов вечера сузят дорогу на Благовещенском мосту от Английской до Университетской набережных, а также около Сенатской площади. А с нуля часов 9 числа и до восьми часов утра 11 июля ограничения введут от Большой Морской улицы до набережной реки Мойки. На сутки 8 июля и восемь часов следующего дня изменится маршрут автобуса № 10. Также иначе поедут 9 числа 11 автобусных и шесть троллейбусных маршрутов.

Подробнее с нововведениями на дорогах можно ознакомиться на сайте комитета и «Организатора перевозок».