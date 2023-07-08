Смольный поддержал субсидиями съемки 27 фильмов

На поддержку выделили 200 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Петербурга поддержала рублем производство 27 фильмов. Комитет по культуре подвел итоги ежегодного конкурса на предоставление субсидий кинематографам. Финансовую поддержку получат документальные, анимационные, полно- и короткометражные фильмы, а также сериалы. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- В этом году на конкурс поступило 74 заявки кинопроизводителей. По решению комиссии, поддержку получили 27 фильмов, - сообщил чиновник.

Известно, что в число счастливчиков вошли шесть полнометражных художественных картин, по одной корометражке - художественной и научно-популярной, два мультфильма, 17 документальных лент. Среди них точно будут фильмы о музыканте Давиде Голощекине, режиссерах Евгении Деммени и Сергее Снежкине, о Мариуполе, о композиторе Шостаковиче.

Всего Смольный выделил 200 млн рублей на субсидии. Кстати поддержку получают не только готовящиеся фильмы, но и уже выпущенные. Так в прошлом году финансовую руку помощи получил детский приключенческий фильм «Чижик-Пыжик возвращается».