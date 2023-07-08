Бастрыкин заинтересовался массовым конфликтом на Пискаревском проспекте

Проверка по факту конфликта теперь на контроле у СК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался громким конфликтом, который случился на днях в Калининском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкин обратил внимание на сообщения в соцсетях о местной семье, которая подверглась «противоправным действиям со стороны группы агрессивно настроенных лиц». Это случилось на Пискаревском проспекте.

Глава Следкома поручил региональному руководителю организовать проверку по данному поводу и зачитать доклад по итогам.

Судя по сообщениям в соцсетях, в конфликте оказались замешаны некие агрессивные азербайджанцы. Они устроили разборки с петербуржцами.

- Предварительно, вчера вечером, молодой человек зацепил плечом кавказца, из-за чего произошла драка. Другой петербуржец пытался заступиться за друга и хотел решить конфликт «по-мужски, один на один», однако вместо мужского разговора гражданин с юга вызвал на подмогу своих соотечественников, - рассказали очевидцы в одной из групп Калинининского района.

Очевидцы добавили, что кавказцы начали закидывать камнями окна квартиры, в которой живет петербуржец с семьей, и угрожать расправой. Сами же кавказцы заявили, что являются пострадавшей стороной.