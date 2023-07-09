Петербурженка пыталась утопить 4-летнего сына из-за ссоры с возлюбленным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 8 июля женщина позвонила в службу 112 и сообщила, что пыталась утопить своего четырехлетнего сына. Но мать вовремя опомнилась, и ребенка удалось спасти. Она хотела убить малыша из-за ссоры с бывшем сожителем, отцом мальчика. Все происходило в квартире на Богатырском проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В указанной квартире полицией были обнаружены 4-летний мальчик и 31-летняя женщина. Петербурженка призналась, что после конфликта с бывшим супругом хотела совершить самоубийство и пыталась утопить в ванной их сына, - рассказал источник.

Малышу оказали необходимую медицинскую помощь и отдали отцу. А мать ребенка госпитализировали в Психиатрическую больницу №3. Из квартиры полицейские забрали предсмертную записку, которую написала женщина.