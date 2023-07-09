Градозащитники в Петербурге собирают подписи против строительства трассы М7. Фото: t.me/visboris

Градозащитники в Петербурге продолжают бороться за Удельный парк. Напомним, в том районе планируется строительство магистрали М7. По мнению активистов, это может нарушить экологическую ситуацию в Выборгском и Приморском районах и испортить ландшафт зоны отдыха.

- Собрали 75 подписей под обращением к губернатору Александру Беглову с требованием отменить соглашение о строительстве магистрали М7, с прохождением по эстакаде над линией железной дороги через Удельный парк и отказаться от планов по строительству трассы, - написал в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.

Активисты переживают за парк и боятся, что из-за строительства магистрали придется избавиться от значительной части культурного и природного памятника. Кроме этого, некоторые градозащитники взволнованы сносом домов. По их словам, в планах проекта значится такой пункт.