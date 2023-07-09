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НовостиПроисшествия9 июля 2023 12:08

Четверым рыбакам понадобилась помощь спасателей в Ленобласти за сутки

Причиной вызова стала поломка катера
Анастасия НУРАДИЛОВА
Четверым рыбакам понадобилась помощь спасателей в Ленобласти за сутки. Фото: t.me/acclenobl

Четверым рыбакам понадобилась помощь спасателей в Ленобласти за сутки. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели в Ленобласти дважды за сутки выезжали на помощь рыбакам. На Ладожском озере трое мужчин застряли из-за поломки катера. Они никак не могли вернуться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили пострадавших и доставили на берег, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Подобное происшествие случилось на реке Свирь. Дежурной смене поступила заявка о том, что в Лодейном Поле мужчина не мог самостоятельно добраться до берега. На место ЧП приехали спасатели, которые доставили пострадавшего на сушу.

Специалисты попросили жителей Ленобласти предупреждать близких о том, где они планируют рыбачить, а также всегда иметь при себе заряженный телефон для связи.