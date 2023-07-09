Пьяный петербуржец выстрелил в женщину со своего балкона на проспекте Кузнецова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу по людям со своего балкона на проспекте Кузнецова. После случившегося в больницу попала 46-летняя женщина. К счастью, все обошлось легкими телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- У сотрудников полиции есть веские основания подозревать, что проживающий в доме 21 по проспекту Кузнецова 44-летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преднамеренно выстрелил из окна своей квартиры в сторону проходящей мимо женщины, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли пневматический пистолет «Борнер». На подозреваемого мужчину составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.