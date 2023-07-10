Склад разгорелся на 3,5 тысячи «квадратов» на Менделеевской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильнейший пожар разгорелся в Калининском районе Петербурга. Пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. В городе горел склад на Менделеевской улице. Сообщение о возгорании поступило около четырех часов утра 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Высокая пожарная загрузка способствовать быстрому развитию горения. По предварительным данным огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано 7 человек. Около семи часов утра пожар локализован, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожару сначала присвоили первый уровень сложности, а затем – второй, когда пламя разгорелось еще сильнее. На место происшествия выезжали 27 пожарных машин и 110 сотрудников МЧС. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.