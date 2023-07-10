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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:20

Двое мигрантов домогались 12-летней девочки на пляже в Петербурге

Школьница рассказала обо всем спасателям
Анастасия НУРАДИЛОВА
Двое мигрантов надругались над 12-летней девочкой на пляже в Петербурге.

Двое мигрантов надругались над 12-летней девочкой на пляже в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое мигрантов приставали к маленькой девочке на пляже Верхнего Суздальского озера. 12-летняя девочка обратилась к спасателям и рассказала о домогательствах. Позже мама школьницы пошла в полицию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Полицейские по горячим следам поймали двух мигрантов из Узбекистана. Одному 18 лет, а другой на год старше. Они оба находятся на территории Петербурга незаконно, - рассказал источник.

Мама девочки написала заявление о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее дочери в первом часу ночи. Она пришла в 58 отдел полиции и рассказала подробности случившегося. Материалы дела передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.