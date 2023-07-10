Без вести пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Ленобласти. Фото: "Лиза Алерт"

Ребенок пропал в Ленобласти 9 июля. 11-летний мальчик ушел из дома в Луге и не вернулся. Родственники и близкие школьника забили тревогу. Степу ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своих ресурсах они опубликовали ориентировку с фотографией мальчика.

- Рост ребенка – 130 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что в день исчезновения мальчик был одет в синюю клетчатую рубашку и сине-белые шорты, а также зеленые тапки. Поиски ребенка идут вторые сутки. Ориентировка появилась в Сети около трех часов ночи. Вестей о ребенке пока нет, но волонтеры продолжают поиски.