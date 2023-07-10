Водитель устроил смертельное ДТП и сбежал с места аварии в Ленобласти. Фото: Росгвардия Спб

Сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленобласти ищут водителя, который устроил жесткую аварию с несколькими пострадавшими и сбежал. ДТП случилось около четырех часов вечера на трассе из Петербурга во Всеволожск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель машины «Лада Ларгус» не справился с управлением, поэтому автомобиль влетел в бордюрный камень и опрокинулся. Мужчина, который был за рулем, скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В ДТП пострадали трое пассажиров: 46 лет, 23 года и 18 лет. Их госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии. Женщина, которой на вид 35 лет, погибла на месте. Сотрудники правоохранительных органов начали искать 36-летнего водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.