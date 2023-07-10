Две пары лебедей выпустили на Белое озеро в Дворцовом парке в Гатчине

Две пары супругов по-разному отреагировали на новую обстановку. Фото: t.me/gatchina_palace

В Дворцовом парке случилось пополнение. В Белое озеро подселили две пары шикарных белых лебедей. Сотрудники заповедника назвали это знаменательным событиям. Посетители могут познакомиться с птицами с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Гатчина".

- Птицы приехали к нам из подмосковного города Чехова, где жили в небольшом питомнике, - рассказали сотрудники.

Познакомиться с новыми лебедями можно с 10 июля. Фото: t.me/gatchina_palace

Характеры двух пар – абсолютно разные. Первые птицы быстро привыкли к новой обстановке и с удовольствием отправились в новую жизнь: они стремительно выпорхнули из деревянных коробов и начали осваиваться.

Вторые супруги чуть старше, и в силу возраста они осмотрительнее. Лебеди вошли в озеро степенно и чинно, аккуратно наблюдая за обстановкой.

Теперь птицы будут каждый день радовать петербуржцев и гостей города, которые решат посетить Дворцовый парк.