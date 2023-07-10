Движение двух автобусов изменили по просьбе петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге изменили расписание автобусов. Но в этот раз это сделали по просьбе горожан. Так, после обращений жителей двух городов – Ломоносова и Петергофа – комитет по транспорту решил скорректировать движение двух маршрутов общественного транспорта. Изменения затронули автобусы № 343Э и № 355. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

– Теперь №343Э, который курсирует от вокзала в Ломоносове до станции метро «Проспект Ветеранов», будет выезжать на час раньше. Первый транспорт отправится от остановки в 4:30, – рассказали в пресс-службе администрации города на Неве.

А вот проезжающий по кольцевому маршруту от железнодорожной станции «Новый Петергоф» № 355 начнет выезжать в пять утра.

Кстати, в профильном комитете учли и расписание электричек, чтобы сократить время ожидания транспорта при пересадках.