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НовостиПроисшествия10 июля 2023 20:03

Уголовное дело из-за убийства 11-летнего без вести пропавшего мальчика завели в Ленобласти

Дело передали в отдел по расследованию особо важных дел
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело из-за убийства 11-летнего без вести пропавшего мальчика завели в Ленобласти.

Уголовное дело из-за убийства 11-летнего без вести пропавшего мальчика завели в Ленобласти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 11-летнего мальчика в Ленобласти. Правоохранители рассказали, что в ночь с 9 на 10 июля 2023 года местная жительница сообщила о пропаже своего сына. Но накануне появилась информация о том, что мальчик погиб. Из-за этого сотрудники ведомства возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

– На место происшествия прибыли следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, – рассказали в пресс-службе организации.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств материалы передали в отдел расследования особо важных дел. К слову, тело мальчика нашли во время поисково-спасательных работ: его обнаружили в заброшенном здании, придавленное плитой от разрушенной стены.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и условия преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.