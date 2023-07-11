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НовостиОбщество10 июля 2023 21:45

Экологические службы Петербурга собрали 7,1 тонны опасных отходов за неделю

Местные жители обращались в экологические организации более 300 раз
Элеонора КУРЮМОВА
Экологические службы Петербурга собрали 7,1 тонны опасных отходов за неделю.

Экологические службы Петербурга собрали 7,1 тонны опасных отходов за неделю.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Северной столицы все чаще обращаются в экологические службы для сдачи отходов. Так, за минувшую неделю – с 3 по 9 июля – в городские аварийные природоохранные организации петербуржцы обращались 338 раз. Всего за этот период специалисты собрали 7,1 тонны опасного мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Сотрудники ГУП «Экострой» выполнили 19 выездов. Более половины из них организовали после ликвидации аварий, связанных с ртутными загрязнениями, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Один выезд провели для ликвидации ртутного загрязнения, столько же – для ликвидации химического загрязнения. В оставшиеся четыре специалисты устраняли химические загрязнения.

Кстати, всего работники «Экостроя» собрали 527 килограмм химических отходов, 150 килограмм нефтесодержащих отходов, 23 килограмма люминесцентных ламп.