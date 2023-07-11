Почти 60% жителей Петербурга признались, что работают больше 40 часов в неделю

47% петербуржцев считают себя трудоголиками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство жителей Северной столицы работают больше 40 часов в неделю. В этом признались 56 процентов петербуржцев, которые поучаствовали в опросе СК «Росгосстрах» и Исследовательского центра «Зарплаты ру». Результаты исследования опубликовал «Вечерний Санкт-Петербург».

- 30 процентов респондентов отрабатывают ровно положенное количество часов, а 14 процентов проводят на рабочем месте 35 часов и меньше. Причем 47 процентов участников опроса считают себя настоящими трудоголиками, - сообщает издание.

Некоторые жители города пожаловались, что из-за работы им приходится отказываться от важных дел. 40 процентов опрошенных не успевают поесть, а 37 процентов респондентов – мало общаются с друзьями. Отдыхать и развлекаться не успевают 33 процента работников. Некоторые пропускают приемы врача и не ходят на семейные мероприятия.