Всего 16% петербуржцев высыпаются во время рабочей недели

У 84% петербуржцев - проблемы со сном. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, сколько петербуржцев высыпаются во время рабочей недели. Положительно на этот вопрос ответили всего 16 процентов опрошенных. У остальных 84 процентов – проблемы со сном. Такое исследование провел сервис hh.ru.

- 41 процент заявили, что у них получается выспаться лишь иногда (пару раз в неделю), 13 процентов раньше нормально спали, а сейчас нет, 18 процентов высыпаются только в выходные за всю рабочую неделю. И наконец, у 13 процентов вообще хронический недосып, - говорится в исследовании сервиса.

Судя по ответам респондентов, женщины на 3 процента чаще сталкиваются с расстройством сна, чем мужчины. Известно, что причиной недосыпа чаще всего являются вечерние домашние дела.

Чаще всего не высыпаются медики, преподаватели, работники научной сферы, а также юристы и маркетологи. Здоровый сон – у представителей рабочих профессий и охранников.