Пятиэтажный бывший офис «Россетей» в центре Петербурга продали за 350 млн рублей

Раньше владельцем здания была компания "Россети". Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание бывшего офиса «Россетей» продали на аукционе за 348,6 миллионов рублей. Оно находится в историческом центре Петербурга, недалеко от станции метро «Садовая». Известно, что офис выкупила сибирская компания ООО «Первый». Площадь здания составляет почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

- По сути инвестор стал владельцем готового арендного бизнеса в одной из самых востребованных локаций Петербурга. Новый владелец может использовать здание по текущему назначению или реконструировать под иную коммерческую функцию, - объяснила руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Сейчас здание на Вознесенском проспекте полностью сдано в аренду и может приносить собственнику стабильный доход. На первом этаже находится большой бар, а в остальных помещениях располагаются офисы.