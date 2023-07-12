Мужчина утонул в Пугаревском карьере в деревне Колтуши. Фото: t.me/acclenobl

Мужчина утонул в Пугаревком карьере, расположенном в деревне Колтуши в Ленинградской области. Об этом накануне сообщили очевидцы. Местные жители передали информацию в диспетчерскую специальных служб. На место происшествия прибыла водолазная группа поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Она и вытащила труп из водоема. Об этом рассказали сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

– Команда специалистов провела поисковые работы и обнаружила погибшего, – рассказали спасатели.

Водолазы доставили тело на берег и передали его сотрудникам полиции. К слову, этот пляж карьера не входит в зону патрулирования отряда. Более того, спасатели вновь напомнили, что в области запрещено купаться в подобных водоемах.

Спасатели вновь обратились к жителям и гостям региона с просьбой не купаться в непредназначенных для этого местах.