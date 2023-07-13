«Пулково» полностью переходит на российское программное обеспечение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Через полгода начнет действовать запрет зарубежных программ в аэропортах. Но в «Пулково» обещают, что возвращаться к устаревшим технологиям не будут. Вместо этого «Воздушные ворота Северной столицы» разработали систему, с помощью которой полностью можно будет управлять ресурсами аэропорта. Об этом пишет «Петербургский Дневник».

– В планах запустить комплекс для наблюдения и контроля за аэродромным движением, – цитирует пресс-службе аэропорта издание.

К слову, над разработкой собственного ПО воздушных перевозчик задумался еще четыре года назад. Тогда активно рос пассажиропоток. Уже сейчас в аэропорту появились мобильные посадочные талоны. Также инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку на перевели на отечественное программное обеспечение. Скоро очередь дойдет до биометрии, автообработки багажа и доставки в нужное отделение.