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НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:40

Без вести пропавшего 14-летнего мальчика ищут в Мурино

Ребенок не вернулся домой 12 июля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчик пропал 12 июля. Фото: "Лиза Алерт"

Мальчик пропал 12 июля. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленобласти стартовали поиски без вести пропавшего 14-летнего подростка. Известно, что мальчик живет в Мурино. 12 июля он ушел из дома и не вернулся. Ребенка ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт», которые разместили ориентировку с фотографией пропавшего на своих ресурсах.

- Рост пропавшего ребенка – 165 сантиметров. Он нормального телосложения, с черными волосами и карими глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

В день исчезновения подросток был одет в футболку, синие джинсы и синие кроссовки. При себе у школьника был темный рюкзак. Известно, что ребенок всегда носит очки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки и, в случае необходимости, смогут отправиться на поиски школьника.