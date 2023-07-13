Почти 4,5 тысячи человек пострадали в ДТП в Петербурге с начала 2023 года

Скорая помощь приезжает на место происшествия за 20 минут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Статистика по количеству пострадавших в ДТП в Петербурге почти не изменилась по сравнению с прошлым годом. С начала 2023 года в Северной столице в авариях пострадали около 4,5 тысяч человек. 8 процентов из них – дети. Госпитализация понадобилась 40 процентам пострадавших.

Такую статистику привела заместитель главного врача по медицинской части Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Лариса Ельчинская на пресс-конференции ТАСС, посвященной неделе по снижению смертности от внешних причин.

- На месте происшествия после ДТП умирают около 1,5 процента пострадавших, остальных удается спасти. Однако в прошлом году этот показатель был даже ниже. Из положительных тенденций – в этом году в авариях не погиб ни один ребенок, - рассказала Лариса Ельчинская.

По ее словам, скорая помощь доезжает до места происшествия максимум за 20 минут. Иногда первую помощь пострадавшим успеют оказать сотрудники ГИБДД, если их машина приезжает на вызов раньше. Ранее инспекторов обучили, как правильно помогать людям в таких ситуациях.