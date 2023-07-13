Около 450 человек пострадали за неделю от укусов клещей в Петербурге

За неделю с 7 по 13 августа в Петербурге от укуса клещей пострадали почти 450 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 7 по 13 июля в больницы Петербурга обратились 447 человек, к которым присосались клещи. Среди пострадавших - 77 детей. Насекомых проверили в медучреждениях, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками энцефалита, боррелиоза и других опасных заболеваний. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- За неделю года зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Как и неделей ранее, чаще клещи кусали в Курортном районе. Там выявили 15 случаев. Второе и третье место по активности насекомых заняли Пушкинский и Приморский районы.

Чтобы не бояться заразиться опасной болезнью после укуса клеща, специалисты советуют делать прививку. За неделю с 7 по 13 июля так обезопасить себя решили 218 человек, в том числе 57 детей.