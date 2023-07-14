Купальный сезон в Петербурге продлится до конца лета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптик Александр Колесов заявил, что в Петербурге и Ленинградской области продолжается купальный сезон. По мнению метеоролога, возможность не только помочить ножки, но и прыгнуть с разбега «бомбочкой» в один из водоемов у местных жителей будет до конца августа. В течение полутора месяцев температура воздуха будет колебаться от плюс 20 до 25, дожди будут краткими, а аномальной жары на горизонте не предвидится. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

– Следующая неделя будет более теплой. Более того, грядущие выходные порадуют жителей Северной столицы: воздух прогреется до плюс 29 градусов, – сообщил метеоролог.

Он также добавил, что повысится и температура воды: прибавление составит от одного до двух градусов. А начало рабочей недели знаменует похолодание – до плюс 20 градусов. Вместе с ним в некоторые районы города придут кратковременные дожди.