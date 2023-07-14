Реставрацию Биржи на Васильевском острове в Петербурге завершат к 2026 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на Стрелке Васильевского острова продолжается реставрация здания Биржи. К июлю 2023 года специалисты успели завершить большую часть первого этапа восстановления. Окончательно отремонтируют культурный объект в течение трех лет. Об этом сообщил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он подчеркнул, что ремонт помещения, переданного Эрмитажу для создания музея геральдики, закончится при условии выделения финансирования.

– Здесь проводятся в своей сути спасательные реставрационные работы. Эрмитаж получил это здание даже не для того, чтобы расширяться, а чтобы спасти один из архитектурных шедевров Северной столицы, – отметил глава известного музея.

Он также уточнил, что работы выполняются тщательно, поэтому специалисты не гонятся за скоростью. На данный момент у здания отремонтировали кровлю, обновили стропильную систему, гидроизоляцию стилобата, а также отреставрировали 70 процентов фасадов. На следующий этап пока что нет финансирования.