Мужчина и женщина устроили нарколабораторию в своем частном доме в Ленобласти

В частном доме нашли 18 канистр. Фото: ГУ МВД России по Спб и ЛО

Полицейские в Ленобласти нашли нарколабораторию, где производились наркотики. Изначально 46-летнему мужчину предложили крупный заработок, если он будет изготавливать «синтетику». К этому бизнесу он привлек свою возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Производство мефедрона сообщники организовали прямо в своем частном доме. Изготовленный наркотик они сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки. В одном из тайников полицейские нашли почти килограмм запрещенного вещества, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчину и женщину задержали в их доме 12 июля. Там специалисты нашли готовые наркотики, оборудование, лабораторную посуду, средства защиты органов дыхания и 18 канистр прекурсоров. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейским предстоит выяснить каналы сбыта запрещенного вещества.