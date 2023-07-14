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НовостиПроисшествия14 июля 2023 8:56

Мужчина устроил стрельбу из пистолета в сквере в Колпино

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве
Анастасия НУРАДИЛОВА
Хулигана задержали на место происшествия.

Хулигана задержали на место происшествия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге поймали мужчину, который устроил стрельбу в сквере на Октябрьской улице в Колпинском районе. Сам хулиган был в военной форме, а рядом с ним сидел его друг. Инцидент произошел около двух часов дня 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

- На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские у дома 23 по Октябрьской задержали 39-летнего местного жителя и изъяли у него сигнальный пистолет «Retay Vjd 92», - говорится в сообщении регионального ведомства.

В магазине пистолета было 13 патронов, а в сумке хулигана нашли еще пять патронов и две стреляные гильзы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование продолжается. Друга мужчины задерживать не стали.