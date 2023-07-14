Спрос на машины в автосалонах увеличился на 18% в Петербурге

Петербуржцы стали чаще покупать машины из автосалонов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продажи новых автомобилей из салонов выросли на 18 процентов в Петербурге по сравнению с маем этого года. В июне количество контрактов на покупку снова начало расти, хотя месяцем ранее был отмечен отрицательный результат.

- В июне на положительную динамику авторынка влияли три главных фактора: рост курса иностранных валют по отношению к рублю, что увеличило потребительский спрос, решение проблем с получением ПТС китайскими брендами и старт продаж LADA Vesta нового поколения, которая претендует на статус одного из самых популярных автомобилей в России, - говорит директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

В первый месяц лета самыми популярными марками автомобилей у петербуржцев стали LADA и «Москвич». Первая машина уже давно лидирует, а вот для «Москвича» это первый такой успех. А вот противоположные показатели у Hyundai, Renault и Mitsubishi. Продажи этих марок, наоборот, значительно снизились.