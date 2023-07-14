КГИОП Петербурга судится с Севкабель портом из-за ремонта. Фото: https://yandex.ru/maps/

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга обратился в арбитражный суд. Там ведомство подало иск с требованием к ООО «Управляющая компания «Севкабель Порт» об охране и защите государственных объектов культурного наследия. Конечно, если руководство пространства решит проигнорировать возложенные обязательства, Смольный потребует выплатить неустойку. Информация об этом появилась в картотеке дел суда.

– Причиной спора стал ремонт особняка Мессонье, расположенного на на Кожевенной линии, – говорится в документе.

Как оказалось, руководство общественного пространства должно было до середины осени прошлого года отремонтировать и восстановить объект в соответствии с охранным обязательством. Но ничего из этого не было выполнено. Первое заседание прошло накануне, 13 июля. Следующее отложили до сентября.