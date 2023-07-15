Конфеты «с настроением Петербурга» подарят главам делегации африканских стран на саммите

Это будут музыкальные шкатулки со сладостями, изготовленные в Северной столице. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Главам африканских делегаций, которые приедут на саммит Россия-Африка, подарят конфеты с «настроением Петербурга». Это будут музыкальные шкатулки со сладостями, изготовленные в Северной столице. Об этом сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- Для глав делегаций африканских государств подготовлены традиционные петербургские сувениры, а также специальные официальные подарки – музыкальные шкатулки с шоколадными конфетами. Оригинальные кондитерские изделия имеют уникальный вкус Санкт-Петербурга: пралине грильяж с черной смородиной и карельской солью, – передают слова глава комитета издание «Петербургский дневник».

Сувениры разработаны для популяризации традиций Петербурга и являются продолжением туристического слогана Северной столицы – «Город, где рождается хорошее настроение».

Напомним, саммит Россия-Африка пройдет в Петербурге с 27 по 28 июля. Жителей города уже предупредили о перекрытиях дорог. 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары. Время ожидания въезда и выезда может составить более двух часов.