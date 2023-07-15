Женщина утонула в водоеме Муринского парка

О пострадавшей сообщил в полицию ее муж. Фото: t.me/Megapolisonline

В пруду Муринского парка утонула женщина. Об этом сначала сообщили очевидцы в телеграм-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 15 июля. Свидетели рассказывали, что на место приехали сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.

- В ручье со стороны проспекта Луначарского, в районе улицы Демьяна Бедного кого-то ищут. По данным одного из очевидцев, в ручье утонула девушка, но точной информации пока нет, - отмечают в соцсетях.

Источник spb.kp.ru подтвердил информацию о ЧП. Пострадавшей оказалась женщина 1986 года рождения. Сообщение в полицию поступило от мужчины 1987 года рождения. Позже стало известно, что это муж утонувшей.

- В настоящее время на месте работают экстренные службы, а также сотрудники полиции, ведутся поиски утонувшей женщины, - сообщил источник.

Источник отметил, что женщина и ее муж отдыхали у водоема и употребляли алкоголь.

Напомним, накануне опубликовали печальную статистику. Пятеро детей и 11 взрослых утонули в водоемах Петербурга с начала лета. В Ленобласти ситуация еще хуже - с начала сезона утонули 21 человек – 17 взрослых и четверо детей.

Один из трагических случаев произошел накануне на Верхнем Суздальском озере. Здесь из воды вытащили 12-летнюю девочку и 15-летнего мальчика. Их состояние было на грани жизни и смерти. Но спасатели смогли реанимировать пострадавших. Но оба ребенка умерли в больницах на следующий день.