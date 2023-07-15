Мужчина расстрелял участников массовой драки в Кудрово

На месте работает полиция и скорая помощь. Фото: соцсети

Перестрелка вместе с дракой случилось в Кудрово вечером 15 июля. Серьезная потасовка произошла на углу Европейского проспекта и Английской улицы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, делясь фотографиями. Жители района рассказывают, компания из нескольких мужчин приехала на машинах около 17 часов. По неизвестной причине между ними прошел конфликт. Один из оппонентов достал оружие и сделал несколько выстрелов.

- В драке участвовали около пяти человек. Один из них достал пистолет и начал палить в обидчиков, - сообщают свидетели происходящего в группе «Кудрово здесь» социальной сети «Вконтаке».

На место приехали несколько экипажей полиции и реанимация. Одному из пострадавших делали непрямой массаж сердца, а второй раненый самостоятельно покинул место происшествия.

На данный момент подробности конфликта выясняются.