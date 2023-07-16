Из-за велогонки закрыли движение по ЗСД в направлении с севера на юг

Велогонка перекрыла движение по ЗСД в Петербурге, в городе есть пробки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение воскресенья, 16 июля, в Петербурге перекрыли большую часть ЗСД в направлении с севера на юг. Все из-за велогонки, проходящей как один из этапов триатлона «Медный всадник». Об этом предупредили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Первые перекрытия начались с 03:30. Предполагается, что ЗСД полностью откроют для авто в районе 16:00.

В связи с велогонкой закрыто множество съездов с западного скоростного диаметра. Из-за этого в городе начались пробки. Например, загруженность Приморского проспекта по дороге в центр оценивают в пять баллов против обычного для воскресного утра одного балла.

- Съезд с ЗСД на Приморский проспект будет закрыт чуть дольше – с 03:30 до 17:00, - рассказали в ЗСД. – На время проведения мероприятия просим водителей использовать альтернативные маршруты по улично-дорожной сети Петербурга.

Добавим, что полный список перекрытий доступен на сайте оператора ЗСД по ссылке. Также он дублирован на «Яндекс.картах». Владельцам транспондеров обещают льготы за временные неудобства.