Эксгибиционист приставал к двум школьницам в Петербурге

Мужчину задержали через несколько минут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который разделся перед двумя девочками. Инцидент случился около шести часов вечера 16 июля около дома на улице Бабушкина. В полицию обратилась 16-летняя девочка. Она объяснила, что к ней и ее 13-летней подруге подошел неизвестный мужчина и показал половой орган. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Через несколько минут на Ивановской улице задержали подозреваемого. Его отвезли в полицию, составили протокол и поместили в изолятор временного содержания. Материалы дела передали в Следственный комитет, - рассказал источник.

Сообщается, что мужчина уже три раза привлекался к уголовной ответственности. Сначала он два раза получил судимости за наркотики. Один раз – получил уголовный срок за растрату. Сейчас специалисты разбираются в домогательствах к школьницам.