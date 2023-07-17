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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:55

Спасатели достали тело утонувшего мужчины из Курголовского озера в Ленобласти

Поиски пропавшего начались вечером 16 июля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тело мужчины передали сотрудникам полиции. Фото: t.me/acclenobl

Тело мужчины передали сотрудникам полиции. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели вытащили из воды тело пропавшего мужчины в Ленинградской области. К специалистам обратились близкие и объяснили, что родственник может находиться на акватории Курголовского озера. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга приступили к поискам вечером 16 июля.

- Водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга провела поисковые работы, обнаружила погибшего и передала сотрудникам полиции. Данный водоем не входит в зону патрулирования отряда, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Специалисты попросили жителей региона не купаться в незнакомых местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Во время отдыха у водоемов родители обязательно должны контролировать своих детей, чтобы с малышами ничего не случилось.