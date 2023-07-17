Смольный изменил сферы деятельности пяти вице-губернаторов Петербурга

Александр Бегов внес коррективы в сферы деятельности вице-губернаторов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Бегов внес коррективы в сферы деятельности вице-губернаторов. Изменения вступят в силу 17 июля и коснутся работы Николая Линченко, Алексея Корабельникова, Валерия Москаленко, Анатолия Повелия и Натальи Чечиной.

- Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников будет координировать и контролировать деятельность Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, Комитета финансов Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Комитетом по строительству, комитетом по градостроительству и архитектуре, комитетом по инвестициям, комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и службой госстройнадзора будет руководить Николай Линченко.

Координацию и контроль комитетов имущественных отношений, госзаказу, комитета по экономической политике поручили Валерию Москаленко.

Самый обширный список у Анатолия Повелия. Он будет контролировать работу Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции.

Под координацией Натальи Чечиной будут комитет по молодежной политике, по соцполитике, комитет территориального развития и Управление социального питания.