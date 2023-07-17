Проспект Ветеранов продлят от проспекта Буденного до Красносельского шоссе

Идут работы по проектированию продолжения проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Фото: Сергей Дегтярев

Новая дорога будет 4-полосной. С двух сторон от проспекта разместятся боковые проезды, а с северной стороны – 2-полосная велодорожка. Также будут благоустроены тротуары, смонтировано уличное освещение, установлено 4 светофора и 4 остановочных павильона для общественного транспорта. На последнем этапе работ будет построен подземный пешеходный переход длиной более 46 метров. Он разместится возле Красносельского шоссе.

Работы по строительству продолжения пр. Ветеранов от пр. Буденного до Красносельского шоссе полностью финансирует Setl Group. Девелопер уже выполнил проектирование участка дороги длиной более 1,2 км. Завершить строительство планируется в ноябре 2025 года.

Новая дорога станет продолжением ранее построенного участка длиной 2,2 км от ул. Пионерстроя до пр. Буденного – проектную документацию для этого участка также разрабатывала компания Setl Group. На сегодняшний день проспект Ветеранов длиной почти 10 км – одна из самых протяженных улиц Петербурга наряду с Софийской ул., пр. Обуховской Обороны и пр. Энгельса.