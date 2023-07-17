Собака напала и покусала полуторагодовалую девочку в Ленобласти. Фото: скриншот из видео

Собака напала на полуторагодовалого ребенка из Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, хозяйка животного выгуливала его без намордника. Из-за полученных ран малышку госпитализировали в одну из больниц города на Неве.

– Медики оценили состояние девочки как средней степени тяжести, – уточнили в пресс-службе областной полиции.

Происшествие случилось около двух часов дня, 15 июля. Тогда правоохранителям и сообщили о том, что ребенка из Мурино едва не загрызла собака. Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Сотрудники полиции выяснили, что хозяйка четвероногого питомца проживает неподалеку. И составили административный протокол. Полиция проводит проверку из-за случившегося и устанавливает все детали происшествия. К слову, материалы разбирательства уже передали инспектору по делам несовершеннолетних.