Движение транспорта изменится в Петербурге из-за подготовки к параду ВМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две репетиции главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ пройдут в Петербурге. Назначили тренировки на 18 и 23 июля. Из-за масштабного мероприятия изменится движение транспорта: в Северной столице перекроют мосты и назначат новые маршруты для общественного транспорта. Об этом пишет «Мойка78».

– Репетиция события продлится девяти часов утра и до двух часов дня, – пишет издание.

Напомним, что перекроют из-за подготовки к региональному мероприятию Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, а также прилегающие к ним улицы. Непосредственно транспорт поедет в эти дни по укороченным маршрутам. Так, изменится движение автобусов № 2, № 3, № 6, № 7, № 10, № 21, № 22, № 24, № 27, № 46, № 47, № 49, № 76, № 100, № 191 и № 262, троллейбусов № 1, № 3, № 5, № 7, № 8, № 10, № 11, № 17 и № 22, а также трамваев № 3 и № 6.