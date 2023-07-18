Въезд в Петербург могут сделать платным из-за загруженности дорог

Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM прокомментировал планы по строительству трассы М-7 в Северной столице. Дело в том, что такая мера стала необходимостью из-за увеличения количества машин. Из-за этой проблемы рано или поздно въезд в город придется сделать платным, заявил Бельский.

- Мы сейчас делаем платные парковки, появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее. Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными, - отметил он.

Что касается трассы М-7, то Александр Бельский рассказал, что сейчас решается, как именно будет проходить трасса относительно Удельного парка, из-за которого градозащитники собирают подписи. Активисты переживают, что парк исчезнет. Под риском, по их мнению, экологическая обстановка. В планах города, тем временем, снижение и экологической, и шумовой нагрузки.