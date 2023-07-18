Шлагбаумы во дворах в районах платной парковки начнут появляться с осени 2023 года в Петербурге

Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM прокомментировал ситуацию с закрытием дворов в Северной столице из-за платных парковок. Проблема в том, что такие решения должны принимать домовладения, но земля принадлежит им не везде. Сейчас власти решают, при каких условиях во дворе будут появляться шлагбаумы.

- Мы уже двигаемся в определенном направлении. Решения о шлагбаумах, вероятно, будет принимать комиссия. А ставить их будут органы власти. Но пока этот вопрос решен не окончательно, - отметил Бельский.

По словам председателя петербургского ЗакСа, окончательное решение по поводу шлагбаумов во дворах в районах платной парковки планируют принять уже осенью текущего года. Поэтому сейчас ведомства активно прорабатывают этот вопрос. В этом участвуют жилищный комитет, комитет по транспорту и районные администрации.