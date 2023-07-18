Жители Ленобласти пошутили о диких обезьянах в лесу около поселка Горьковское

Диких обезьян заметила собака. Фото: vk.com/spb_today

Как минимум, две дикие обезьяны поселились в лесу, расположенном недалеко от поселка Горьковское в Ленинградской области. Об этом утверждает пользователь Сети с именем Nina Bougie, который опубликовал видео с прыгающими по деревьям приматами. Запись появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во Вконтакте.

На кадрах видно, что первой непривычных для наших краев животных заметила гулявшая с хозяином собака. Пес начал бегать между елями и лиственницами, оглядываясь на владельца и мордой указывая на необычную находку.

- Надо отправить эту информацию в зоопарк или еще куда… Надо отлавливать. Погибнут иначе, - посоветовала одна из подписчиц группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», где появилась запись.

Однако после того, как видео набрало десятки тысяч просмотров, и ему поверили горожане и некоторые СМИ, автор записи раскололся.

- Уже выяснилось, что видео снято в Индии! - уточнил spb.kp.ru автор ролика. - Но выглядит, как будто в России, решили пошутить над другом. С обезьянками все хорошо! Они дома!

Накануне с необычным поведением диких животных также столкнулся экипаж яхты «Парис», отправившейся в плавание в Приморском крае. Во время прогулки судно решили сопроводить несколько белух.