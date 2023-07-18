Мужчину с двумя свертками наркотиков поймали во Всеволожском районе Ленобласти

Полицейские возбудили уголовное дело по 228 статье. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти мужчину задержали с крупной партией наркотиков. Его поймали 17 июля во Всеволожском районе с двумя пакетами «синтетики». Об этом пишет Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В понедельник, 17 июля, в Куйвозовском сельском поселении по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний неработающий житель Петербурга. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято два свертка с наркотическим средством «амфетамин» общей массой почти 400 граммов, - сообщает издание.

На преступника возбудили уголовное дело по 228 статье. Его подозревают в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким способом распространялись запрещенные вещества. Расследование уголовного дела продолжается.