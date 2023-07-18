Студентку СПбГУ вызвали на комиссию по этике из-за высказываний об отчисленных учащихся. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего редактора студенческого СМИ СПбГУ «Студень» вызвали на комиссию по этике. Причиной внимания к персоне учащейся стали высказывания о несправедливом отчислении студентов из-за скандального доцента Михаила Белоусова в социальной сети ВКонтакте. Информация об этом появилась в виртуальной приемной вуза.

– Из-за появления публикации в Интернете, студентку пригласили на беседу к замначальника управления по работе с молодежью. Письмо отправили на корпоративную почту, так как мобильный девушки недоступен, – сообщил первый проректор Александр Бабич.

Он также уточнил, что учащаяся уже несколько дней игнорирует обращение руководства. Поэтому комиссии по этике и предложили рассмотреть действия студентки на соответствие кодексу универсанта. Проректор по молодежной политике также добавил, что обратился в правоохранительные органы.

Девушка сможет объяснить свои действия и «пренебрежение к патриотически настроенным гражданам» непосредственно на заседании.