Видео момента нападения собаки на полуторагодовалую девочку в Мурино появилось в Сети. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обычная дневная прогулка закончилась для полуторагодовалой малышки из петербургского Мурино госпитализацией в одну из больниц Северной столицы. Медики оценили состояние ребенка как средней тяжести. А накануне появилось видео момента, когда собака кинулась на ребенка.

– 100 процентов вина мамы! Как можно было допустить, чтобы ребенок подставил лицо собаке? – поинтересовался один из пользователей социальных сетей, по которым уже разлетелась запись с придомовых видеокамер.

На ролике видно, что мать остановила коляску у дома и отпустила ребенка в свободное плавание. Малышка решила подойти к сидевшей у дома собаке и села возле нее на корточки. Родительница девочки в это время стояла около детского транспортного средства. В следующую секунду собака кинулась на ребенка и укусила его за лицо. К пострадавшей по невнимательности родительницы и владелицы животного подбежала прохожая.