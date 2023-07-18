Бастрыкину доложат о гибели новорожденной из-за удаления почки в Петербурге

Бастрыкин потребовал доклад об удалении почки у погибшей новорожденной девочки из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки из-за смерти новорожденной девочки. У нее медики из Петербурга удалили почку, не взяв согласия родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— В СМИ появилось обращение жительницы Северной столицы. Женщина предполагает, что ее новорожденная дочь скончалась из-за неверно оказанной медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Местные правоохранители уже проводят проверку из-за произошедшего. Убитая горем мама обратилась в дежурную часть накануне вечером. Она рассказала, что ребенок родился в тяжелом состоянии и в течение нескольких месяцев находился в реанимации. Точный диагноз, по словам матери, ей так и не поставили. Поэтому главе Следственного комитета представят доклад о предварительно установленных обстоятельствах и по другим озвученным женщиной доводам.