Пьяный петербуржец разбил окно в приемном покое больницы на Литейном проспекте

Агрессивного мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный мужчина устроил погром в больнице на Литейном проспекте. Сначала пациента с алкогольным амбре осмотрели на проспекте Маршала Блюхера, а потом сотрудники скорой помощи решили отвезти его в медучреждение. Но хулигану что-то не понравилось. Об этом в среду, 19 июля, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Оказавшись в медучреждении, мужчина начал вести себя агрессивно и разбил рукой окно в приемном покое. Персонал больницы нажал кнопку тревожной сигнализации, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были на месте случившегося уже через несколько минут. Они задержали пьяного пациента и отвезли его в 78 отдел полиции. Дальше с дебоширом будут разбираться специалисты. К счастью, от его действий никто не пострадал.