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НовостиОбщество19 июля 2023 10:47

87% петербуржцев поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Лишь 3% опрошенных довольны и пятидневной неделей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жители Петербурга часто жалуются на переработки.

Жители Петербурга часто жалуются на переработки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство жителей Петербурга поддержали идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Так ответили 87 процентов респондентов, которые приняли участие в опросе СК «Росгосстрах» и Исследовательского центра Зарплата.ру.

- На вопрос о четырехдневной рабочей неделе треть опрошенных (37%) ответили, что перешли бы на такой формат только при условии сохранения размера заработной платы. Лишь 3 процента петербуржцев довольны и пятидневной неделей, - говорится в результатах исследования.

Жители Петербурга часто жалуются на переработки. Часто с такими проблемами сталкиваются юристы, сотрудники заведений общепита, сферы услуг, образования, маркетинга. 43 процента опрошенных задерживаются на работе по своему желанию, а остальные – по требованию начальства или клиентов.

73 процента петербуржцев часто не успевают пообедать, а некоторые работают по выходным, чтобы выполнить обязанности в полной мере.