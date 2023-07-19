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НовостиПроисшествия19 июля 2023 14:40

Рыбак на моторной лодке без бензина застрял на озере Отрадное в Ленобласти

Спасатели доставили мужчину на берег
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спасатели доставили мужчину на берег. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели доставили мужчину на берег. Фото: t.me/acclenobl

В Ленобласти 19 июля около 12 часов дня спасатели помогали выбраться на берег рыбаку, который застрял на своей лодке в озеро Отрадное. Он не вернулся домой вовремя, поэтому близкие обратились к специалистам. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Мужчина на надувной лодке с мотором отправился на рыбалку на озеро Отрадное и не вернулся. Спасатели проведя поисковые работы, обнаружили рыбака дрейфующим на воде и доставили на берег, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Рыбак объяснил, что лодка перестала плыть, потому что закончился бензин. К счастью, спасатели приехали вовремя, и мужчина не пострадал. Помощь медиков ему не понадобилась.

Специалисты попросили любителей рыбалки всегда предупреждать родственников о своих планах и не забывать дома заряженный мобильный телефон на случай непредвиденных ситуаций.