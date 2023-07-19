Большой Смоленский мост в Петербурге планируют начать строить в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В декабре 2023 года в Петербурге планируют начать строительство Большого Смоленского моста. К третьей декаде июля проект находится на экспертизе. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на совещании по строительству переправы.

– Новый мост сделает доступнее правый берег Невы и упростит поездки на транспорте для 800 тысяч горожан, – отметил глава Северной столицы.

Переправа по генплану соединит берега Невы между Володарским и Александра Невского мостами в обход исторического центра. Дорога соединит ее с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной и даже Дальневосточным проспектом около улицы Коллонтай.

Кстати, длина Большого Смоленского моста по плану составит около 1,6 километра, а всего на нем разместят шесть полос движения. В центре сооружения оборудуют два полотна для трамваев.